Emery sobre el Newcastle: "No le he dicho que no a ese interés"

LEER MÁS El Villarreal doblega al Young Boys con sufrimiento

El técnico del Villarreal, Unai Emery, ha hablado del interés del Newcastle en ficharle en los micrófonos de Movistar Liga de Campeones. "Lo único cierto, tratando de alejarme en todo el ruido, es que me han transmitido un interés. Pero yo he estado todo el día pensando en el partido y no tengo mayor noticia. No hay ninguna oferta, que tendría que ser vía club. yo estoy centrado en el Villarreal y no hay más que eso para pensar que me voy, Yo estoy pensando en el Villarreal", asegura.

Pero deja la puerta abierta: "Ante esa hipótesis solo tengo que hablar con Fernando, porque no hay nada más que interés. Si hubiera algo más, lo hablaría con el Villarreal. Podría ir en cualquier dirección si se cumplen los requisitos".

Aunque niegue que la deja abierta sí que confirma que no ha dicho que no al club de la Premier: "Ni la cierro ni la abro. No le he dicho que no a ese interés. Hablaría antes con Fernando y con el club por el gran respeto que le tengo. No puedo decir nada más, ni analizar cómo está ese equipo porque analizo el nuestro, que es el Villarreal, al que estoy muy agradecido".

Reconoce conversaciones con Fernando Roig sobre la situación: "Hemos estado hablando con naturalidad del ruido que se ha producido. El primero que se siente incómodo con esto soy yo. He intentado aislar a la plantilla. Hemos estado centrados en el esfuerzo. Lo mismo que le he dicho a él es lo que os digo. Me han transmitido el interés y no hay más pasos. Tengo que pensar".