Mari de Chambao: “Cada día es para celebrar que estás aquí”

Mari de Chambao celebra 25 años de trayectoria musical con una mirada puesta en todo lo aprendido durante este tiempo. La artista reconoce que esta etapa de su vida está marcada por nuevas ilusiones, más experiencia y una mayor claridad sobre lo que quiere. Un aniversario que llega además con un proyecto musical de agradecimiento a todas las personas que han acompañado su camino.

La cantante defiende que no es necesario esperar a una fecha concreta para comenzar nuevos proyectos o cambiar de rumbo. “Realmente uno empieza nuevos proyectos cuando no hace falta que sea ni primero de mes”, explica Mari, que entiende cada jornada como una oportunidad para emprender una nueva aventura, incorporar un hábito o simplemente celebrar la vida. Para ella, la experiencia acumulada durante estos 25 años también le ha permitido conocer mejor sus propios límites y decidir qué caminos quiere recorrer.

El aniversario de Chambao se celebra con un nuevo disco que revisita los 25 temas de su trayectoria y que pretende ser un agradecimiento a quienes han impulsado su música: público, medios de comunicación, salas, teatros y festivales. “La idea era hacer un disco para celebrar estas Bodas de Plata en agradecimiento a todas las personas que han impulsado la música de Chambao en estos años”, señala. El proyecto está encabezado por “Es para ti”, una canción que representa precisamente ese sentimiento de gratitud y el reconocimiento del propio camino.

“Es algo súper bonito el rendirte, ¿sabes? Venga, aquí puedes caer”

Más allá de la música, Mari habla también de uno de los aprendizajes que considera más importantes: saber acompañar y dejarse acompañar. La artista reivindica ese apoyo silencioso de las personas que permanecen al lado sin invadir y que sostienen especialmente en los momentos complicados. “El acompañar a una persona cuando está en un proceso complicado de su vida es un montón”, asegura. Y reconoce que ella misma ha tenido que aprender a pedir ayuda. Una filosofía vital que resume una trayectoria en la que, además de canciones, Chambao ha ido dejando una forma de entender la vida.