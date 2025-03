Fernando Aramburu: "Soy un optimista, pero disfruto con el pesimismo y, como no lo tengo, recurro a la literatura para idear esas historias"

Fernando Aramburu presenta su nuevo libro. 'Hombre caído' se publica este mismo miércoles y se trata de una colección de relatos sobre la condición humana y la fragilidad de las relaciones. Esta obra supone su vuelta al relato 13 años después cuando se le sigue vinculando de manera notable a 'Patria': "No me cansa, aunque mi labor ofrece otras muchas facetas, pero estoy bien, acostumbrado a ser el de Patria. Lo acepto, estoy muy agradecido a ese libro por muchas y buenas razones".

Sobre su regreso al relato, reconoce que le gusta mucho "escribir y leer cuentos", y considera 'Hombre caído' como "una entrega más de un hipotético libro grueso de cuentos completo": "De vez en cuando, ofrezco una muestra".

En sus historias hay mucho "pesimismo", pese a que Aramburu se considera "optimista": "Soy un optimista, pero claro, disfruto con el pesimismo y, como no lo tengo, recurro a la literatura para idear historias que no son del todo luminosas, sino que muestran facetas míseras, tristes, del ser humano. Lo hago por medio de narraciones que transcurren en ámbitos humanos y protagonizados por seres comunes".

Por último, ha admitido que el mundo entra en una "nueva época llena de incertidumbre" y que sigue "con la lengua fuera" todas las novedades: "Siempre he trabajado con jóvenes, no he desdeñado las novedades literarias ni tecnológicas, pero ya voy con la lengua fuera, el tiempo actual corre más deprisa que yo. Me veo en la posición del que dice 'aquí me bajo, me siento, puede que todavía tenga algo que decir, pero no de modo opinativo".