Irene Sánchez-Escribano, a pocas semanas de ser madre: "Quiero volver a competir"

El pasado 14 de febrero la atleta Irene Sánchez Escribano anunciaba en redes sociales que se iba a apartar de las pistas en 2025 por su embarazo. A pocas semanas de dar a luz a su bebé hablamos con ella para conocer cómo vive una deportista de élite como ella una situación como esta.

"Estoy acostumbrada a verme muy fina y muy en forma, aunque este año ya sabía que iba a ser de otra manera (…) Desde que me enteré busqué asesoramiento especializado en entrenamiento en el embarazo (…) A medida que me fue creciendo la tripa he tenido que ir haciendo adaptaciones y en el tercer trimestre ya no he corrido nada porque no me encontraba cómoda", explica en 'Por Fin'.

La atleta no ha dejado de entrenar porque asegura que quiere volver a competir en cuanto pueda. "He querido mantenerme en el mejor estado de forma posible sabiendo que la prioridad este año era otra (…) Desde que me planteé ser madre en mi cabeza estaba volver a la competición", cuenta.

Y para ello se fija y pone el ejemplo de muchas compañeras como Ona Carbonell, que han luchado y abierto el camino en los últimos años para que las deportistas puedan volver a competir tras su maternidad.

"No es excluyente, el ejemplo lo he visto en muchísimas de las atletas que compiten conmigo que han vuelto después de la maternidad a su mejor nivel (…) Mi marca deportiva me ha apoyado en todo momento y hemos renovado el contrato con normalidad. La Federación, el CSD y el COE también. Hay una serie de ayudas que antes no existían gracias a deportistas que lo han ido luchando", reconoce.