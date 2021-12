PROGRAMA COMPLETO

Por fin no es lunes 11/12/2021

Programa completo de Por fin no es lunes con Jaime Cantizano desde el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza. Entrevistamos a un ganadero para conocer de primera mano la situación límite en la que se encuentran y que les ha obligado a dar un ultimátum al Gobierno en caso de no solucionarse. Hablamos de las vacunas que no son del coronavirus y que aún no se han desarrollado. Descubrimos el innovador método de un profesor para enseñar historia a sus alumnos y charlamos con el boxeador monologuista, 'Maravilla' Martínez. Además, conversamos también con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y con el gerente de la Sociedad Municipal 'Zaragoza Cultural', David Lozano.