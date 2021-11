Sara Escudero nos cuenta la reacción cuando le invitan a un evento familiar "Vaya, habrá que llevarle un Regalito a la sobrina nieta de Paqui"

Hoy nuestra humorista nos ha hecho caernos de la silla contándonos momentos épicos de eventos familiares y qué llevar como regalo. Para empezar no es regalo sino "Regalito, Regalinchi, regalico, detallico" haciendo referencia a tener que comprar algo pero no saber qué.

Esas situaciones en que te ves que algo has de comprar pero no sabes qué llevar. Porque una cosas es regalar a los padres que "te miran con esos ojitos de cualquier cosa vale" como una "bola de barro" o una cosita hecha en el colegio pero otra cosa son los amigos que se casan y te hacen dar muchas vueltas. Por ejemplo, una vez regaló a unos amigos unos días en un resort y no les gustó la habitación porque no tenía secador.

Regalos, detalles o quebraderos de cabeza. Risas y carcajadas.