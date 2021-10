Sara Escudero: "En qué momento quitar un tatuaje es como limpiar un tupper para reutilizarlo

Un domingo más Sara Escudero llega a Por fin no es lunes para ponerle humor a la hora brava con su "Sarao Bravero". ¿Con qué nos sorprende hoy? Con una reflexión desternillante sobre los tatuajes de los Guardias Civiles y la decisión del Ministerio del Interior de eliminarnos de las zonas visibles. En el plazo de un año, los Guardias Civiles tendrán que quitar de su piel los tatuajes situados en la cabeza, el cuello o las manos. "Bajo mi punto de vista es un sinsentido esta petición y además hay doble rasero: pintarse la piel y que se vea. No vale. Maquillarse la cara y que parezcas otro. Si vale. Dibujarse algo legal que hace que te sientas bien al verlo. No vale. Pero rellenarse el cuerpo y sobre todo donde se vea para ser más atractivo. Sí vale", apunta entre risas.

Nuestra cómica de cabecera se pregunta: "¿en qué momento quitar un tatuaje es como limpiar un tupper para reutilizarlo? De seguir con este símil sería como limpiar un tupper donde has guardado macarrones con tomate frito de brick, que ya jamás quedarán limpios. Tendrán un tono rojizo perenne, como los alemanes cuando pisan Benidorm". Hombre, con lo que cuesta hacérselos como para que se vayan a golpe de flusflus. ¿Quieres echarte unas risas?