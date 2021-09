Sara Escudero: "Los jubilados de antes perdían las dentaduras pero ahora con esa edad estás para irte de maratón"

Sara Escudero llega a 'Por fin no es lunes' para ponerle humor a la hora brava con su 'Sarao Bravero'. Hoy viene a apoyar la idea de que las marcas de móviles y de tablets unifiquen los cargadores: "Todos compartiendo cargador, como el euro, sin pasaporte entre fronteras. A mi me parece un acierto. A Boris Johnson imagino que no tanto, pero a mi sí. Que cualquiera necesitamos un socorro de energía en un momento dado… y del móvil también", apunta Sara entre risas.

Y hablamos de la jubilación. Sara pregunta si debemos poner un tope a los años de trabajo de una persona. ¿Vosotros qué opináis?