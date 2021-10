SARA ESCUDERO: "¿Un disfraz terrorífico para Halloween? Vestíos de "Tenemos que hablar", que eso es el acojone universal"

Sara Escudero viene dispuesta a facilitar la vida de los que estén buscando aún un disfraz que dé miedo de verdad para Halloween. "Llevad a los niños sin peinar ni lavar al colegio", ha sugerido como cosa que da susto de verdad. También ha sugerido disfraces de factura de la luz o -"el acojone universal"- un disfraz de "Tenemos que hablar".

Sara ha desvelado también el misterio detrás del éxito de esta fiesta en España. "Los americanos son los mejores vendiendo, en marketing nos vapulean", ha asegurado, y jura que si en vez de castaña pilonga la llamaramos 'Chesnut Pilonga' igual reventaba el mercado internacional.

Pero no hemos hablado sólo de Halloween. O 'jáyosvin', que dice la madre de Sara. También hemos hablado de culos. ¿Que cómo hemos llegado a hilar culos y Halloween? Cosas de Sara Escudero. Está fascinada con que al trasero se le llame 'melocotón', "tenga o no tenga pelusica", ha explicado. "Me parece muy gráfico y muy naif, sea cual sea el dueño del trasero".