Sabino Méndez: "A los políticos les pedimos que se dediquen a administrar con honestidad, igual y justicia y que dejen las grandes frases para otros más dotados que ellos"

Esta semana, nuestros políticos se han puesto filosóficos y han dicho grandes frases y emitido reflexiones casi morales. Pedro Sánchez ha dicho que “el perdón es sanador”. Yolanda Díaz que “los catalanes han votado bien”. Emiliano García Page que: “eso no es perdón, sino amnesia”. Todos los políticos parece que se han puesto esta semana de acuerdo para filosofar un rato y eso ha hecho muy feliz a Sabino Méndez, nuestro sospechoso habitual, porque él es un gran partidario de la filosofía. Ahora bien, no puede evitar preguntarse si, puestos a filosofar, no valdría la pena que lo hicieran con más profundidad y en serio en lugar de a lo loco. Así que hoy tiene la intención de facilitarles la tarea y les quería proponer a los políticos una pequeña guía de filosofía portátil de bolsillo para ayudarles en su trabajo.