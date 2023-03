Ignacio Varela: "En el sexo y en la vida, la comunicación es voluntaria y el silencio un derecho"

Esta semana se ha hecho público un estudio sobre la comunicación en el amor y en las relaciones sexuales en las que se muestra que muchas personas tienen una gran dificultad para explicar a sus parejas lo que quieren de verdad en las relaciones y en el sexo, lo que les gusta o lo que no le gusta hablar.

Con este pretexto, Ignacio Varela, quiere hablar de esos temas de los que no nos gusta hablar, específicamente en los españoles o en otras personas. Cada persona tiene un catálogo de temas tabú que le molesta o le inquieta comentar pero ¿se pueden establecer normas generales sobre esta cuestión?¿qué hacer con esos asuntos reservados que todos guardamos?¿Estamos ante un problema de sociabilidad o de simple respeto?

Según Ignacio Varela, "la comunicación es un acto múltiple que se realiza de mil maneras y no solo parloteando" por lo que, en el caso del sexo, este "es exploración y es descubrimiento y, lo bueno, es ir averiguando lo que a la otra persona le gusta y, también, descubrir que algunas cosas te hacen disfrutar y no lo supiste hasta ese día". "Si en una relación estable y prolongada no has sido capaz de saber lo que a la otra persona le gusta ni mostrarle lo que te gusta a ti, probablemente es que alguien no ha estado suficientemente atento en todo ese tiempo", asegura el experto.

"En el sexo y en la vida, la comunicación es voluntaria y el silencio un derecho, y lo contrario es extorsión" y, respecto a los temas tabú, explica, "nos inquieta hablar de nuestros medios" que están profundos en nuestro ser, "odiamos hablar de nuestros errores" sobre todo de los que solo nosotros somos conscientes" y "no nos gusta contar a los demás todo aquello que preferimos no contarnos a nosotros mismos". Además, recalca, "hay gente emboscada que se tapa por completo y hay auténticos exhibicionistas".

"Existen los asaltos conversacionales", comenta Ignacio Varela, unos actos que se producen cuando a una persona le molesta como, por ejemplo, el médico que asiste una cena y es preguntado por muchos asistentes sobre posibles dolores que sientan.

Por último, el sospechoso recomienda "no haga usted una pregunta si no está absolutamente seguro de querer escuchar la respuesta" y "no haga jamás la segunda pregunta porque la información que querían darle ya se la han dado en la primera respuesta, y la que no le han dado no debe buscarse".