Sabino Méndez: "Más que intentar ser oportunos, deberíamos conformarnos con no ser inoportunos"

No hay nada peor que el que te cuelguen el sambenito de “inoportuno”. Lo vemos ahora con el rey emérito que no hay paso que dé, si es en público, que no se debata si es oportuno o no. ¿El don de la oportunidad rige su vida? Es más, ¿hay personas que tienen ese don de la oportunidad y otras que no? ¿Se pierde con la edad? ¿Tener esa cualidad depende de las personas o es pura suerte?

Sobre todas esas preguntas ha querido refexionar hoy el sospechoso de domingo de 'Por fin no es lunes', Sabino Méndez.