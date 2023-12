Ignacio Varela: "Yo no tengo nada contra la Navidad siempre que ella no tenga nada contra mí"

Es tradición que el último programa del año, Isabel Lobo e Ignacio Varela tengan una conversación sobre algún tema. Y el pasado miércoles, a nuestro sospechoso de sábado se le ocurrió preguntar si Papá Noel y Santa Claus eran la misma persona: "Yo eso no lo sé porque cuando yo era joven, este señor no tenía tiempo para pasarse por España y ahora está tan ocupado que no me incluye en su lista".

Tampoco le incluyen en su lista los Reyes Magos, pero algo de responsabilidad tiene Varela que no les escribe la carta para que le incluyan en su lista de reparto. Lo que sí recuerda es que los Reyes venían a caballo, pero poco más, motivo por el cual se define como un "analfabeto navideño", que no es lo mismo que ser antinavideño: Yo no tengo nada contra la navidad siempre que ella no tenga nada contra mí".

A pesar de esto, reconoce que la Navidad y él últimamente viven vidas separadas, que no le gusta que empiece el 1 de noviembre, que no ha puesto un árbol de Navidad en su vida y que hay determinadas cosas de la Navidad contra las que sí está: