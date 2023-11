Ignacio Varela: ‘’Ningún político merece que perdamos un amigo’’

El pasado jueves el Congreso votó la investidura de Pedro Sánchez y este fue reelegido presidente. Ignacio Varela ha descrito el ambiente como ’’una investidura de mal rollo’’ y ha querido reflexionar sobre una cuestión que cada día le preocupa más: el contagio de la crispación política a nuestra vida cotidiana.

Ignacio Varela ha afirmado que el gran problema histórico de España es la convivencia ''está hecha de un material muy frágil con el que no conviene jugar''. Sus años en política han hecho que tenga ''un oído muy fino'' para detectar la discordia y ha asegurado que lo que ha sucedido durante la sesión de investidura esta semana, ha hecho que salten sus alarmas. Por un lado, Pedro Sánchez ''se atribuyó la misión de levantar un muro entre unos y otros'' y, por otro lado, desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo, declaró que no apoyarán al Gobierno ''cuando todo falle''.

El sospechoso de sábado ha querido dejar claro que esta bien ser conscientes de los problemas, pero ''no es cierto que estemos a las puertas de una dictadura'' y que en la actualidad ''no existe un dirigente político que merezca perder un amigo''. Por eso ha querido expresar que debemos preservar la ''higiene'' de nuestro entorno y no permitir que penetre en nuestras vidas ''el aire contaminado del mundo de los políticos''.