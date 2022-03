Rebeca Marín: “El resto de países intentan aplacar la ira de Putin como en el reparto de cosas después de un divorcio“

La adivinanza de hoy dice lo siguiente: "Se oponen a Grandes, si no es una y libre, se oponen a chica, si son de las que salen a gritar a la calle. Y es que son más de Cayetanos que de calles. Por no gustarles no les gusta ni el Camarón, la única leyenda del tiempo, la del Cid Campeador".

Y esta semana en el horóscopo chino le tocado a la cabra. Por eso se lo dedica a Putin que está “como una cabra”. Nuestra colaboradora ha hecho referencia al bombardeo del hospital infantil de la ciudad de Mariupol y cómo ha supuesto un antes y un después en la espiral de crueldad que envuelve a esta guerra. También ha tenido palabras para el líder de la iglesia ortodoxa rusa que ha dicho “La guerra es correcta porque es contra el lobby gay”, para la manifestación del 8 de marzo y para la victoria del Real Madrid sobre el PSG.

Y, como cada domingo, la sección del gazapo. Aquí algunas de las noticias: "Un hombre salta de su barca segundos antes de que sea arrollada por un carguero de 400 metros", "Pedro Sánchez tendrá su propia serie de televisión", "Un ucraniano prorruso deja tuerto a un compatriota en contra de la guerra tras una pelea a hachazos en Valencia. "Trump propone bombardear Rusia con aviones de EEUU que se hagan pasar por chinos". "China decide dar un paso adelante, bloquea las reservas de oro de Rusia y anula todas las transacciones con el país". "Un hombre se casa con tres trillizas a la vez en El Congo". ¿Te animas a saber qué noticia lo contiene?