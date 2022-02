Rebeca Marín: "En política hay mucha serpiente. Y no señalo a nadie, que ya lo ha hecho Ayuso"

Rebeca Marín ha estado como cada domingo, en 'Por Fin No Es Lunes' con sus Pasatiempos Modernos. Y hoy, dado que la semana ha venido como ha venido, la adivinaza olía a actualidad: "No es de estar soltero, sino todo lo contrario, aunque últimamente ha roto una importante relación, porque una gaviota nunca puede llegar a ser tórtolo". ¿Sabes quién es? Ya, era fácil.

Sobre lo que nos deparan los astros, Rebeca lo ve claro: "¿Puede estar más revuelto todo? Pues no, ¿y qué animal del horóscopo disfruta con las intrigas, las traiciones e infortunios…? Pues la serpiente. Querida serpiente, es tu semana. Dicen que dentro de la política hay mucha serpiente… y no quiero señalar yo a nadie, Diosito me libre, porque además ya lo ha hecho Ayuso"

También han tenido sitio en los Pasatiempos Modernos el eurodiputado búlgaro que ha hecho el saludo nazi y ha sido expedientado por la eurocámara. "Yo a ese sí le mandaba a faenar a Terranova", ha dicho Rebeca acordándose a continuación de los "pobres marineros que han fallecido tras el terrible naufragio de esta semana".

También hemos jugado, claro, a detectar el gazapo entre las noticias que propone la colaboradora de 'Por Fin No Es Lunes'. ¿Cuál es la falsa? Te damos a elegir entre "Una mujer lleva atado con una cuerda a su marido hasta un centro de salud para que lo vacunen contra el covid-19 en Brasil", "Tras la recolecta de firmas de Carlos San Juan, el abuelo médico, los bancos han decidido no sólo repensar su humanización, sino retirar las comisiones de las tarjetas bancarias, que habían aumentado en los últimos años" y "Un joven gana 200 dólares al día siendo contratado por personas ricas que no quieren hacer cola. Cobra 27 dólares la hora", entre otros titulares.