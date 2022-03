Rebeca Marín: "Ahora, todos los que se hacían selfies con Putin... si te he visto no me acuerdo"

"Cuesta mucho, aunque apenas pesa y es algo que se negocia encima de una mesa, que a veces es pequeña y otras más grande. Depende de quien mande. Si lo tienes te calientas y aunque no lo veas, puede que lo sientas". Ésta ha sido la adivinanza con la que ha abierto hoy su sección Rebeca Marín en 'Por fin no es lunes'.

Con la situación que hay, esta semana hemos vuelto al horóscopo chino porque China es crucial en la guerra contra Ucrania. ¿A quién le ha tocado? Pues al tigre.

"Querido tigre es tu semana, porque si algo está haciendo el pueblo ucraniano es defenderse con uñas, dientes y garras como las de un tigre, de unos ataques que ya han alcanzado la central nuclear de Zaporiyia, provocando un incendio. Una situación que ha provocado el éxodo más brutal desde hace 75 años", ha recordado Rebeca.

Y ha continuado: "Pues sí, esta semana ha sido una auténtica montaña rusa, nunca mejor dicho y los astros no han podido luchar contra las malas influencias de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, mercurio, Plutón y Putin y ojalá fuera Putin y final, pero no, parece que vamos a tener y seguido. Sí, querido tigre, en el terreno amoroso tampoco ha sido tu semana, has sufrido ghosting por todos los lados, como Putin. Porque ahora todos aquellos que se hacían selfies y se mandaban whatsap con el mandatario ruso, pues si te he visto no me acuerdo. Marie Le Pen, por ejemplo, que ha destruido un millón de folletos que incluían una foto de ella con Putin, o el alcalde de Málaga que recibió una medalla del ruso… vamos, que a este paso le cambiamos el nombre a la ensaladilla, que por otro lado también os digo, que nadie tiene ni puñetera idea de por qué se llama rusa."

También ha habido espacio para otra guerra, la del PP, que continúa coleando, A"yuso poseída por el espíritu del tigre, pide que echen a todos los traidores y por su lado Feijoó, intentando apaciguar el percal porque se ha presentado para liderar el PP y prefiere la paz y no la guerra"

"Y en medio de tanta guerra sabéis los únicos que han encontrado la paz… la familia real. El rey emérito que se ha librado de la justicia porque la Fiscalía ha archivado definitivamente su investigación, libre como Urdangarín, al que le han dado la libertad condicional"

Una vez repasado el horóscopo, ha llegado el momento de adivinar el gazapo, la noticia falsa, de entre los titulares que traía Rebeca. Estos han sido algunos de ellos: "Descalifican a 43 camellos de un concurso de belleza por usar botox en Arabia Saudí", "Un pedo en un spa de Andorra provoca una pelea de 12 personas y 3 detenidos", "La Sanidad británica se gasta anualmente 350.000 libras en sacar objetos del recto de las personas. 3.500 objetos concretamente", "Una mexicana que denunció un abuso sexual en Qatar, condenada a 100 latigazos y 7 años de prisión", "Un joven recibe 1.800 dólares de su madre tras no utilizar las redes sociales durante 6 años" y "El ministro Escrivá hace una rebaja real y reduce la cuota mínima de autónomos a 50 euros".

¿Detectas el titular falso? Seguro que sí. ¿Y la solución a la adivinanza? ¿La sabes? Esa, por si acaso, te la soplamos: el gas.