Rebeca Marín: " A Downing Street la llaman el Ibiza chico"

"Ella es bruta, ciega y sordomuda, pero baila como si no lo fuera y, por mucho que tire de cadera, la justicia la espera". Esta ha sido la adivinanza que ha traído esta semana a 'Por fin no es lunes' Rebeca Marín. Si no sabes la respuesta, sigue leyendo, que enseguida aclaramos el misterio.

Esta semana el horóscopo te ha tocado a ti libra, aunque esa balanza de la justicia que portas, esté completamente desequilibrada, la matanza en un colegio de Texas, hace que creer en la justicia en el mundo ahora sea muy complicado. 19 niños y niñas y dos profesoras muertas tras el tiroteo, donde una vez más el debate de las armas en Estados Unidos está sobre la mesa. A ver si esta vez logramos avanzar y no se dan pasos hacia atrás como amenazan con la ley del aborto.

Ay, libra, la luna menguante esta semana tampoco ha ayudado, porque para menguante el bolsillo: el precio de la gasolina se coloca en máximos históricos, así que igual hay que hacer caso a Manolo García que, por cierto, ha sacado disco, y de una vez "iremos un ratito a pie y otro caminando". Pues sí, más nos vale ir caminando si quieres ahorrar o si te pones como la moñoño bebiendo, que tampoco conviene coger el coche.

Y, si no, que se lo digan al rey de la fiesta, el embajador de Magaluf, el Dios Baco, el que lo peta más que David Guetta… ¿de quién hablo? Pues de Boris Johnson. Resulta que en las fiestas durante la pandemia que organizó el primer ministro había alcohol a cascoporro, karaoke, 200 personas en el jardín, gente vomitando porque la hamburguesa les había sentado mal…, vamos que a Downing Street la llaman el Ibiza chico.

Y a todo esto, parece que Boris se libra con una pequeña reprimenda y ya. Él se libra, como el horóscopo de esta semana, pero la que no se libra ni de coña de pasar por la balanza de la justicia es Shakira. Aquí se pagan impuestos, reina mora. En fin, ya veremos en qué acaba, pero de momento está acusada de fraude fiscal por 14 millones euritos nada menos. Calderilla.

Oye y hablando de monos, los casos de viruela del mono siguen aumentando. Desde el Gobierno Central dicen que de momento no hay que vacunarse, pero en Madrid no opinan lo mismo, así que de nuevo volvemos al pimpinela habitual, un tira y afloja que nació en pandemia y como las relaciones de pareja tóxicas crece cada día como una pequeña flor a la que riegas con insultos, acusaciones y dimes y diretes.

"Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta". Una canción que también vale para el rey Felipe VI con su padre. Yo creo que después de la reunión de 11 horas que tuvo, igual no quiere verle hasta dentro de un ratico largo. Pero bueno, libra, no todo va a ser malo esta semana… porque el Cádiz se mantiene en primera y ha ganado el Madrid la Champions.

Algunos de los titulares que ha planteado Rebeca, entre los cuales había que detectar el falso, han sido estos:

"Un excursionista perdido durante 24 horas ignora las llamadas de los rescatistas porque eran de un número desconocido", "La Policía Nacional evita que una abuela agreda a su familia en un ritual satánico en Chamberí", "La autora de 'Cómo asesinar a tu marido' ha sido condenada por asesinar a su marido", "Un meteorólogo salva en pleno directo a un niño de morir ahogado" y "La audiencia de la final de Champions cae en picado porque coincide con la Feria del Libro y miles de personas llenan las calles para comprar ejemplares". ¿Ya has detectado el gazapo?

Por cierto, la respuesta a la adivinanza era: Shakira.