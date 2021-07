Sara Escudero: "hay momentos en los que tu cerebro eleva a categoría de infinito la palabra mañana"

Sara Escudero habla sobre las cosas que hacemos en el último momento que en versión hogareña es ‘’limpiar lo que ve la suegra’’, es decir, esconder lo que salta a la vista cuando una visita se presenta por sorpresa y la casa parece una pocilga. Sara apela a la adrenalina que supone hacer todo en un tiempo récord, casi como héroes y heroínas. Esta sensación se diferencia de la pereza, la persona vaga tiene tiempos de ‘’balleno’’, a cámara lenta, siempre con excusas que empiezan con ‘’iba a…’’.

La colaboradora con más humor de Por Fin No Es Lunes apela a la promesa que siempre se hace el ser humano ‘’nos prometemos a nosotros mismos que eso no nos va a volver a pasar’’ Pero no es fácil desengancharse de esa adrenalina, al final seguimos dejando todo para el último momento y no nos queda más remedio que ‘’apechugar’’ exprimiendo las horas.