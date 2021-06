Sara Escudero y los 'especialitos' a la hora de comer

Todos tenemos a nuestro alrededor a personas que son un poco especiales a la hora de comer. Ese amigo que cuando se sienta en la mesa dice: "yo no tomo queso", "yo no tomo jamón", "no soporto las lentejas". Sara Escudero ha querido comentar esto con humor en 'La Hora Brava' de 'Por fin no es lunes'.

La colaboradora dice que últimamente lo más raro es son los que no comen carne o casquería. "Todo lo demás es ese toquecito. Por eso la palabra 'especialito', indica.

"Si te dicen 'especial' tú te ríes, pero si te dicen 'viene Pepe. Es buen tío, pero es muy especialito para comer', tiemblas. Tu sabes que Pepe será muy suyo, muy tiquismiquis y, hablando en plata, es muy porculer. Este Pepe, especialito en la mesa, puede ser porque se haya puesto a dieta, se haya puesto a hacer un deporte que le exija una rutina a la hora de comer", comenta Sara.

También menciona a una persona con un comportamiento muy particular en la mesa: "Los Pepes y Pepas ajo, que son los que se repiten y se repiten y se repiten". Además, diferencia entre dos tipos de ajo: "Unos son los doctores, los que te dicen que no comas algo porque es malo para la salud. Los otros son los ajos chovinistas, los que siempre dicen que los mejores productos son los de su tierra".