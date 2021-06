Sara Escudero: "Hay gente que ha aprovechado y en la mascarilla ha puesto mensajes tipo vendo Opel Corsa"

La mascarilla está en boca de todos. Nunca mejor dicho. Y también en boca de Sara Escudero para la Hora Brava de Por Fin no es Lunes. Un análisis con humor como sólo Sara Escudero puede hacer. "Hay gente que ha aprovechado y en la mascarilla ha puesto mensajes tipo vendo Opel Corsa". Que no nos quiten la oportunidad de llamar la atención, también con las mascarillas. Ya forman parte hasta de nuestra forma de vestir. Todas las tiendas de ropa ofrecen mascarillas para ir a juego con el resto de nuestra vestimenta. ¿Cuándo podremos estar sin la mascarilla? ¿Podríamos quitárnosla? ¿Qué hacemos con todas las mascarillas que tenemos si nos dicen que ya no tenemos que usarla?

Terminamos el programa de este domingo con La Hora Brava con Sara Escudero en Por Fin no es Lunes. El cierre perfecto de las 8 horas de radio que hacemos cada fin de semana.