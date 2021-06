LA HORA BRAVA

Sara Escudero: "Si tenemos una cita que no está yendo bien, excusa perfecta lo de que tú eres ahorrador y a las 12 tienes cita con la plancha"

Las nuevas tarifas de la luz a examen con la visión de Sara Escudero en Por fin no es lunes. Suba o no suba la factura, no es motivo para dejar de reír.