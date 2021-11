Sara Escudero: "Cuando ves a las madres que son más jóvenes que sus hijas te preguntas:¿hasta dónde nos llevará la cirugía?"

Las fotos de los DNI y el aspecto has sido el tema de Sara. Nos cuenta que se hizo nuevas fotos y a pesar de que siguió las instrucciones (ni de perfil, ni de barbilla baja, ni flequillo que tape el ojo, ni sonrisa) considera que ha salido un "defesio" como diría su abuela Magdalena. Recuerda cómo la corregía y ella respondía "pos, y qué he dicho?, Defesio, no?" poniendo la boca como cuando te has metido una croqueta ardiendo en la boca pero estás rodeada de gente.

El caso es que, entiende Sara, que las fotos del DNI están hechas para que parezcamos todos sospechosos de asesinato. Pero, al final, de las tres fotos que se hizo se quedó con la menos mala, acudió a renovarse el DNI y vivió lo que llama "momento matrix", sabes cuando entras pero nunca cuándo sales.

¿Qué otras situaciones vivirá nuestra colaboradora? La semana que viene más.