¿De dónde viene el orden de las letras en el teclado? Q-W-E-R-T-Y

Para contar esto me tengo que remontar a los primeros prototipos de máquinas de escribir. Algunos datan del siglo XVII… es curioso porque hay hasta 52 personas diferentes a las que se les atribuye el invento de la máquina de escribir. Se puede decir que se inventó de forma espontánea en varios sitios a la vez. Las primas máquinas, rudimentarias, bastante grandes y torpes, disponían en el teclado las letras en orden alfabético… ABCDE… parecía lo más obvio. Todos conocemos el funcionamiento de una máquina de escribir: cada tecla, con su letra dibujada, acciona un partillo terminado con esa letra en relieve, mancha de tinta e imprime esa misma letra en un papel. Bien. Pero esas primeras máquinas de escribir tenían unas varas muy largas y al escribir con un poco de soltura, terminaban enredándose entre sí y bloqueando el artefacto. Había que escribir demasiado lento para que esto no ocurriera. Los esfuerzos en aquel entonces se centraron en solucionar ese problema mecánico. Encontrar la manera de que no se enredasen las varas que llevaba cada martillo.

Christopher Sholes, inventor y periodista estadounidense de primera mitad del siglo XIX, trabajaba como editor en un periódico y todos los trabajadores de la imprenta se pusieron en huelga, así que decidió inventar una máquina para que fueran los mismos periodistas quienes pudieran imprimir en el momento sus textos, porque claro, las máquinas que había, para unas prisas no valían, recordemos que se enredaban todo el rato. ¿Qué hizo Sholes? Recopiló todas las palabras del idioma inglés y estudió cuál sería la mejor manera de recolocar las teclas para que no hubiera tanto enredo de martillos y al mismo tiempo, se pudiera teclear una letra mientras la otra mano se preparaba para apretar la siguiente. Así, decidió, tras mucho estudio, colocar las letras en el orden en el que las vemos en el teclado QWERTY.

¿Y el resto de idiomas? Pues, básicamente, tonto el último. Tan popular se hizo su máquina que el resto de países sólo pudieron adoptarla y fastidiarse. En España tuvimos que buscarle hueco a la Ñ ya con los ordenadores, porque en las máquinas de escribir había que poner primero la N, volver hacia atrás y poner la virgulilla, que es como se llama la línea ondulada sobre la Ñ. Con el tiempo, para el idioma alemán y francés se han cambiado de sitio algunas teclas que agilizan la escritura.

Más tarde, solucionados los problemas mecánicos y con los primeros ordenadores, hubo muchas voces que dijeron que igual era el momento de ponerlas otra vez en orden alfabético, pero quienes estaban escribiendo a diario dijeron que ni se les pasase por la cabeza, que ellos ya se habían acostumbrado y tenían mucho trabajo como para andar aprendiendo a escribir otra vez.

Las primeras máquinas no tenían ni 1 ni 0… porque teniendo la I y la O, nos ahorramos dos teclas y santaspascuas. Y hay una leyenda curiosa…. ¿Sabes eso de que no se tildan las letras mayúsculas? Pues se rumorea que viene de la época de las primeras máquinas de escribir. Cuando se tildaba una mayúscula, la tilde caía directamente sobre la letra, y no encima de ella, deformándola o directamente desapareciendo. Pero esto último, es un rumor.