Fernando Eiras: ''Para panderetas profesionales sí hay manuales, para principiantes no''

Fernando Eiras hace su ‘’Extra actualidad’’ en Por Fin No Es Lunes como cada sábado pero esta vez desde Córdoba donde se ha trasladado todo el programa por el centenario de los patios cordobeses. Pero sin perder su esencia de la extraña actualidad y las noticias más extravagantes que pueda encontrar como el Huawei marca Javier o las almejas semi-gallegas.

Además reflexiona sobre si deberíamos aprender chino o empezar a darles clases de español para que no ocurran despistes en las traducciones, como este anuncio en un supermercado chino donde se podía leer: ‘’2,90 €. Salsa picante con caca’’. Eiras espera que haya sido por falta de espacio y en realidad la salsa lleve caca...huete. Otro apunte, ¿sabías que David Bustamante no conoce al hijo de Paula Echevarría? Curioso este dato… Todo esto y mucho más en la Extra Actualidad de Por Fin No Es Lunes con Fernando Eiras.