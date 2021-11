La extra actualidad: Extraña y extrupenda

Como cada sábado en 'Por Fin no es lunes' Fernando Eiras repasa la Extra Actualidad con los titulares más descabelladas de la semana.

¿Estamos exagerando el efecto de las redes sociales en los jóvenes?

Cada vez se accede a Internet a edades más tempranas y los jóvenes no gestionan las redes como los adultos. Y digo yo que eso serán algunos jóvenes porque hay otros que… Voy a poner un ejemplo: un pantallazo de un chat de Whats App.

Dice un chico: “Hola, nena, ¿cuántos años tienes?”. Ella responde: “Dieciocho”, a lo que el chico le contesta: “Uy, estás legal”. Y pregunta ella: “¿Y tú?”. Y responde él: "trece". Igual eran centímetros...

La DGT actualizará los plazos para renovar el carnet de conducir a partir de los 65 años

En concreto, se actualizarán las pruebas psicotécnicas y físicas que evalúan las capacidades para conducir. Y me viene a la cabeza una noticia de la Voz de Galicia en la que habían pillado en El Ferrol a una mujer de 75 años que conducía sin carnet y declaró ante el juez: "Después de 53 años conduciendo sin carnet, ya podían regalármelo".

Y añadió: “es que se me resiste el teórico”.

Igual también habría que revisarle el carnet a esta señora… o señoro. Se trata de una foto de un coche que se ha hecho viral, en su maletero hay un cartel pegado que advierte de lo siguiente: "Voy despacio. Llevo una olla con sopa". Y sin tapa.

Suspensos en Geografía: solo Luis Rollán consigue pasar la prueba de las capitales que les puso 'Secret Story'

Pues nada, que excepto el periodista Luis Rollán, allí nadie sabía ni cuál es la capital de Grecia.

No estamos finos los españoles en Geografía y la prueba la tenemos en TikTok. ¿Os acordáis de José Nogales? Fue aquel tiktoker que le tiró los tejos a Ayuso y tal… Pues escuchad su opinión sobre las mujeres italianas.

"Obviamente las mujeres italianas sí que me gustan: son guapas y tienen un acento bonito, pero Italia no vale pa' nada. ¿Qué tiene Italia? ¿La Torre Eiffel? Que es un palo de metal pa' arriba". Vaya birria la Torre Eiffel, que además está inclinada...

Claro, que los estadounidenses yo creo que están peor de geografía que nosotros. Recordemos esto que dijo el actor Johnny Depp en su última visita a Barcelona: "Para mí es un placer volver a estar en Barcelona, la ciudad donde se encuentra el Guernica". Johnny Depp tiene el cerebro un poquito DEP también: Descanse En Paz.

Hugo Cobo nos muestra su lado más personal en 'Un 2% mío'

Hugo Cobo, no sé si lo recordáis, fue concursante de 'Operación Triunfo 2020’ y acaba de publicar un libro que se llama “Un 2% mío”. Pero antes de continuar, me gustaría que escucharais esta declaración que hizo en la presentación: "No me he leído un libro en mi vida". No se ha leído ni Teo en el Zoo.

Vigo: la ciudad en que es de día 18 horas

Abel caballero inauguró la iluminación navideña, hablo en inglés para la Estación Espacial e incluso llegó a inaugurar la navidad ‘Para todo el planeta’… Pero a mí hay una frase de su discurso que me tiene loco. Es esta: “No hay en el mundo nieve como la de Vigo”.

Cuidado que, por menos de eso un juez retiró Fariña.

Una página para un porro

Ayer fue el Black Friday, y para quien se quedó con ganas de comprar, yo traigo aquí mandanga de la buena. De segunda mano, pero de la buena. Comenzamos con un libro:

“5 euros. Material docente. Vendo libro de prácticas de Administración y dirección de empresas de la Universidad de Granada. Falta un cacho en la parte de atrás porque me hice un porrito con él. Lo demás está perfe”.

Menudo flipado. Este cuando triunfe no tiene que pagarle a Jeff Bezos un billete turista al espacio porque ya está flotando por allí...