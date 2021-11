La extra actualidad: La era de la constante infoxicación

Como cada sábado en 'Por Fin no es lunes' Fernando Eiras repasa la Extra Actualidad con las frases más descabelladas de la semana.

La era de la infoxicación

Infoxicación es un neologismo que funde información e intoxicación. Es una sobrecarga de información, que impide profundizar en los temas que se abordan, que puede generar ataques de ansiedad y que insensibiliza ante lo verdaderamente importante. Que te la acaba sudando todo, vamos… Voy a poner un ejemplo de este desinterés patológico: se trata de este titular que Antena 3 colgó en Twitter, lo leo: "Hallan un hueso humano en un calcetín de la cadena Primark".

La camiseta anti-multas

La prenda lleva serigrafiado un cinturón abrochado y permite engañar a las cámaras de tráfico, a los drones y al helicóptero.

No hay excusas: el cinturón de seguridad hay que llevarlo abrochado y punto. Porque puede salvarte de un accidente muy grave o, como dijo en su día la vedette Malena Gracia: "Aunque fue un accidente muy grave, no le quedaron espuelas".

Los cuadernos radioactivos de Marie Curie

Sus cuadernos son radioactivos y lo seguirán siendo durante milenio y medio. Es lo que tiene estudiar el Radio…

Marie Curie, de quien esta semana se ha cumplido el ciento cincuenta y cuatro aniversario, fue la primera mujer en recibir un Nobel y, no sólo eso, la primera persona en recibir dos Nobel: de física y química. Algo que vosotros a lo mejor no sabíais, pero que Mariah Carey sí. Otra cosa no sabrá, pero eso sí lo sabía y la prueba es esta declaración suya: “Marie Curie tiene dos premios Nobel y yo dos discos de Diamante, somos CASI la misma persona”.