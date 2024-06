El Tetris, el rompecabezas que revolucionó el mundo de los videojuegos

En Esto te va a sonar de Por fin no es lunes rescatamos el Tetris, un rompecabezas que nació el 6 de junio de 1984. Fue el primer videojuego que viajó al espacio de la mano del cosmonauta ruso, Alessander Serebrov. Durante los 169 días que permaneció allí, dicen, que no paró de jugar. Los creadores de la primera edición siempre pensaron que nadie podría resolverlo pero se equivocaron porque en 2023 un adolescente estadounidense de 13 años se convirtió en la primera persona del mundo en ganarlo.

El Tetris fue creado en plena Guerra Fría por un matemático ruso llamado Alexei Pazitnov que trabajaba en el Centro de Computación de la Academia de las Ciencias en la URSS y que dedicaba sus ratos libres a crear un videojuego. Él era un aficionado a los rompecabezas y quería crear un videojuego que fuera similar al Pentominós, que consistía en encajar piezas geométricas. Alexei imaginó aquellas piezas cayendo lentamente en un vaso y los jugadores desplazándolas y rotándolas para hacer formas completas. Era una buena idea, pero tuvo que simplificarla. Así nació el Tetris.

Su historia está llena de conspiraciones y traiciones ya que todo el mundo quería sacar partido de aquel juego. Hay que tener en cuenta que en aquel momento en la URSS no existía la propiedad intelectual, pero Alexei llegó a un acuerdo no escrito con el director de Andrómeda Software para conseguir la licencia. Una licencia que fue vendida a su vez a otra compañía. Aquello creo un importante conflicto entre el estado y las compañías e hizo que Alexei no recibiera ni un duro hasta el año 1996. Momento en el que Rusia le reconoció los derechos de propiedad intelectual.