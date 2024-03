Mafalda, la niña argentina que quería cambiar el mundo, cumple 62 años

En Esto te va a sonar de Por fin no es lunes celebramos el cumpleaños de Mafalda, que nació el 15 de marzo de 1962. Aquella niña de 6 años, argentina, que pertenecía a una familia de clase media, nació de la mano de Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino. Aunque no siempre fue un personaje de tira gráfica, sus primeros trazos se hicieron a raíz de una campaña publicitaria que no prosperó.

Dos años más tarde, Mafalda vio la luz por primera vez como tira cómica en la revista Primera Plana. Quino perfeccionó el personaje. Convirtió a Mafalda en una niña atrevida,irreverente, rebelde, inteligente y comprometida.Le gustaban los Beatles, el Pájaro Loco y odiaba la sopa. Y aunque nació con la idea de reflejar la sociedad argentina de aquella época, rápidamente se convirtió en un icono de la crítica social universal.

Mafalda abordó multitud de temas como la carrera espacial, la guerra de Vietnam, el asesinato de Kennedy, la educación escolar, los derechos humanos, la pobreza o la represión. Mafalda quería crear conciencia social, apostaba por la paz mundial y quería cambiar el mundo. Ella no entendía el mundo de los adultos y se sentía muy decepcionada por ello.

Pero no solamente eso. Mafalda también fue una de las mayores feministas de la historia. Nos ha dejado frases gloriosas, muy divertidas y con un gran trasfondo. Frases como "Mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras?", "mamá, ¿qué futuro le ves al movimiento por la liberación de la mujer?" o "Lo malo de la gran familia humana es que todos quieren ser el padre". Mafalda reflexiona sobre el rol de la mujer y el machismo. A pesar del paso de los años, sus reivindicaciones y su crítica social siguen estando vigentes.