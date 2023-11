Drácula, el vampiro que encumbró a Bram Stoker

En Esto te va a sonar, de Por fin no es lunes, rescatamos la historia de uno de los personajes más terroríficos de la historia del cine y la literatura, Drácula. Este ser siniestro, cruel, con poderes sobrenaturales, alto, delgado, con sed de sangre y amante de la oscuridad nació de la pluma del escritor irlandés, Bram Stoker. Se dice de él que no tuvo una vida atormentada, más bien todo lo contrario. Su padre fue funcionario y su madre, una amante de la lectura que desde niño despertó en él su gusto por leer. Empezó a escribir con 16 años, aunque no fue hasta los 50 cuando escribió su obra cumbre.

La primera adaptación a la gran pantalla se hizo en 1922 con Nosferatu, una obra maestra del cine mudo y una de las primeras películas de terror de la historia del cine. Su protagonista fue el conde Orlok, un vampiro de Transilvania, que vivía en un castillo y que hacía auténticos festines de sangre con los humanos. Aunque su director cambió el nombre a la película y a sus personajes, la viuda de Stoker le denunció por los derechos de autor. Las copias de la cinta se retiraron, pero fue recuperada unos años más tarde.

Tras aquella primera película llegaron otras como el Drácula de 1931 dirigida por Tod Browning y protagonizada por Bela Lugosi. La estética de aquel Drácula es la que ha llegado hasta nuestros días, engominado, con smoking, con capa negra, con voz tenebrosa. Una de las curiosidades de esta película es que por la noche en los mismos decorados se grabó la versión en español, considerada por muchos críticos mejor que la original.

Se han hecho más de un centenar de adaptaciones cinematográficas, pero sin lugar a dudas una de las más rompedoras fue la de Coppola, el Drácula de Bram Stoker. A pesar de su título, la película no siguió fielmente los acontecimientos de la novela. Coppola logró cambiar la percepción que teníamos de Drácula convirtiéndolo en un antihéroe romántico. También rompió con su estética, por primera vez vimos a un Drácula sin frac.

El universo de Drácula y sus tinieblas no ha dejado en crecer a lo largo de la historia. Se han hecho más de 30 versiones teatrales, un centenar de películas, libros, comic, series, dibujos animados y hasta versiones más divertidas como la de Chiquito de la Calzada en su Brácula, secuela de Condemor. ¿Quieres conocer más historias?