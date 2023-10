Duran Duran, la mítica banda de los 80 que cautivó a Warhol y Diana de Gales

LEER MÁS Disney cumple cien años

En Por fin no es lunes, en Esto te va a sonar, echamos mano de la Fonoteca para recordar las historias que rodean a una de las bandas míticas de los 80, Duran Duran. Unos estudiantes de arte que acabaron cumpliendo su sueño de convertirse en leyendas de la música. Aquellos jóvenes que tocaban en un tugurio de Birmingham y por los que no apostaba ninguna casa discográfica llegaron a los primeros puestos en las listas de ventas.

Personajes como Lady Di o Andy Warhol reconocieron su fascinación por el grupo, llegando a conocerlos. La Princesa de Gales lo vio por primera vez en un concierto benéfico en 1983 y Warhol tuvo la oportunidad de coincidir con ellos en 1981, convirtiéndose en gran amigo de la banda, especialmente del teclista con quien compartía su pasión por el arte.

Duran Duran fue el encargado de poner banda sonora a una de las películas de James Bond, "Panorama para matar", la última en la que Roger Moore interpretó al Agente 007. "A view to a Kill" fue nominada para el Globo de Oro Mejor Canción Original. Ahora 40 años después, la banda vuelve con nuevo disco "Danse Masacre" y con una biografía, escrita por el periodista Stephen Davis, que lleva por título Please please tell me now.