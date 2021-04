La vida en España de Antoine de Saint-Exupéry, el autor de 'El Principito'

En las clases siempre ha habido dos tipos de personas: los que dedican su tiempo en hacer unos apuntes bonitos y ordenados y los que les piden a esos compañeros sus apuntes.

En 'Por fin no es lunes' hablamos con Ana Valero, una joven de 23 años que estudia Ingeniería Informática en la Universidad de Castilla La Mancha. Hace poco puso un tuit que decía: "Gasto más tiempo en hacer apuntes bonitos que en estudia, y no me arrepiento de nada". Pero la duda es: ¿se aprueba o no se aprueba los exámenes?

Ana lo tiene claro: "Se aprueba porque haciéndote los apuntes también estás estudiando. Los has hecho tú y también se repasa con ello". Además, nos dice que ella los coge en el ordenador y luego ya en casa los ordena.

Por otro lado, ella dice que sí comparte sus apuntes: "Desde que entré en la universidad, los comparto porque todos buscamos el título. No estamos aquí para competir". "Por ejemplo, yo soy buena haciendo apuntes, pero con las prácticas no tanto, entonces alguien me ayuda con ello y yo le paso los apuntes. Nos vamos ayudando entre todos".

Unos apuntes de hace 20 años en la red

También hablamos con Adur. Después de hace 20 años, se ha encontrado unos apuntes suyos en internet. Los colgó un chico en su perfil y ahora se han hecho virales. "Puede ser que los tirase y que alguien los recuperara", dice.

De hecho, los reconoció porque en él escribía en euskera y, efectivamente, en dos o tres fotos hay texto en esa lengua.

Apuntes de vuelo

En 'Por fin no es lunes' recorremos volando la península para llegar a dos destinos en los que estuvo Antoine de Saint-Exupéry antes de escribir el conocido libro titulado 'El Principito', que se publicó el 6 de abril de 1943 y el próximo martes cumple 78 años. Así pues, despegamos hasta Málaga y Almería.

Ya estamos en Málaga, donde nos recibe Ramón Salazar, propietario de la fonda Casa Ramón. Dice que la gente aquí lo conocía porque salía en bicicleta y lo conocieron antes de hacerse famoso. "Era muy buena persona, muy amigable con todo el mundo y traía de Francia queso. Su habitación siempre olía a este alimento", indica.

Para llegar hasta Almería, nos subimos al vapor. Accedemos a la carta de navegación de 1931.

Esa historia de la pareja que nos sitúa en Almería tiene algo de especial por el abrazo, el encuentro, por todo lo que pasó. El escritor Antonio Iturbe explica que "es uno de esos tantos momentos que roza lo extraordinario". "Es posible que Consuelo sea La Rosa de Almería", dice.

Montse Morata, biógrafa de Saint Exupéry, nos cuenta cómo fue la infancia del francés: "Siempre añoró su infancia durante toda su vida y de ahí que en las misiones arriesgadas que desempeñó, como piloto de guerra, dice que somos de nuestra infancia".

"Hay quien dice que él decidió lanzarse al mar y no aparecer. Sin embargo, hay varias hipótesis abiertas", indica Iturbe.