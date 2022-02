Urko Olazabal: "Los arrepentidos de ETA están entre dos aguas: la izquierda abertzale radical no los puede mirar, pero las víctimas tampoco"

Apenas quedan unas horas para la de gala de los Premios Goya 2022 que este año se celebra en el Palacio de las Artes de Valencia. Una ceremonia que estará dirigida por Dani de la Torre y que, por primera vez, no contará con presentadores, aunque como ha confirmado el director de la Academia, Mariano Barroso, sí que veremos a grandes estrellas entregando los premios y seguro que alguna que otra actuación.

Se trata de la trigésimo sexta edición de los galardones que otorga la Academia Española de Cine y, por tanto, será una velada de emociones para los nominados. Y es que en esta edición de los Goya ya hay quien ha hecho historia, como el equipo de la película El Buen Patrón, que se ha convertido en la más nominada de la historia de estos premios, con 20 candidaturas. Puede ser una noche memorable también para Javier Bardem, que podría ganar su sexto cabezón, o para Penélope Cruz, que podría hacerse con su cuarto Goya. Pero además de los grandes nombres y titulares, en estos ‘Goyas’ también hay historias humanas. Historias que podría decirse que son de película. Historias de personas a las que la vida les ha ido golpeando y alejando de su sueño, y que esta noche, podrían ver como este se cumple mientras anuncian su nombre.

Tal vez hace un año Urko Olazabal no se imaginaba recogiendo premios en reconocimiento de su trabajo, como el Feroz a Mejor Actor Secundario. A lo mejor sí se imaginaba un premio por su labor como docente que ahora compagina con una nueva vida como actor y director de cine. Porque este bilbaíno de 43 años estuvo a punto de dejar de actuar por uno de esos golpes de la vida, por un cáncer. ¡Quién le iba a decir en estos años en los ha luchado tanto por volver a ponerse delante y detrás de las cámaras que iba a ser uno de los favoritos para llevarse el Goya a Mejor Actor de Reparto por su papel del etarra Luis Carrasco en Maixabel!

“En otras circunstancias de mi vida quizá estaría muy nervioso, pero ahora es al contrario, estoy con los pies en la tierra, gracias principalmente al trabajo”, ha declarado.

¿Quién es Urko Olazabal?

Urko Olazábal nació en Bilbao en 1978. Estudió Bellas Artes en la Universidad del País Vasco y se formó en interpretación y dirección en el centro BAI de Bilbao. A los veinte años empezó a hacer cortos y adquirió el gusto por la interpretación, de modo que con veinticinco años se decantó por iniciar sus estudios de teatro.

“Actué en series como Goenkale y me curtí en cortometrajes principalmente locales dirigidos por amigos que ahora son técnicos en la industria. Ese fue mi aprendizaje. La escuela de teatro también me ha permitido explorar todo el lado emocional y desarrollar mi sensibilidad”, ha explicado.

Sin embargo, hace diez años, cuando Urko comenzó a trabajar en la televisión vasca, le diagnosticaron un linfoma que le “retiró bastante”. Fue un proceso de más de un año con quimioterapia y radioterapia, un momento en el que su vida se paró en seco y empezó a fijarse en otro tipo de cosas.

"Estás contemplativo y ves la muerte de cerca. La sociedad avanza y tú te vas quedando atrás. Recuerdo la sensación de estar como en un sótano, asomado a una ventanita a ras de acera por la que veía pasar los pies de la gente", ha declarado.

No obstante, confiesa que aquel tiempo le enseñó a observar, "a pisar la tierra de otra manera, a tener una sensibilidad completamente diferente". Así pues, aunque no le desea a nadie una enfermedad así, reconoce que le "cambió la vida”.

Por suerte, habiéndose recuperado de la enfermedad, comenzó a recibir ofertas de trabajo que le recondujeron hacia el camino de su sueño actoral. Finalmente, fue la directora Icíar Bollaín quien le brindo la oportunidad de encarnar el personaje que le encaminaría a la nominación al Premio Goya.

¿Y Luis Carrasco?

Maixabel cuenta la historia real de cómo Maixabel Lasa -interpretada por Blanca Portillo- accede a encontrarse cara a cara con los asesinos de su marido Juan María Jáuregui once años después de su asesinato a manos de ETA. En aquel comando participó Luis Carrasco, un etarra con el que el actor se entrevistó para recoger la información oportuna en pro de la construcción de su personaje.

“Me encontré a una persona profundamente arrepentida. Alguien que quería estar ahí conmigo y contar su historia. Veía que yo podía ser el vehículo para hacer visible su situación de arrepentimiento y mostrar a la sociedad que hay gente que ha asesinado y se ha dado cuenta de que no hizo bien. De que las armas no eran el vehículo para liberar Euskal Herria. Vi a alguien derrotado con la esperanza de encontrar un trabajo y echar a andar en la sociedad. Los arrepentidos de ETA están entre dos aguas: la izquierda abertzale radical no los puede mirar, pero las víctimas tampoco. Solo quieren seguir viviendo dignamente”, ha relatado.

La nominación a los Goya

Maixabel cuenta con catorce nominaciones a los Goya, incluyendo Mejor Película, Directora (Bollaín), Actor (Luis Tosar) y Actriz (Blanca Portillo).

“El otro día los actores de reparto tuvimos un encuentro en la Academia de Cine. Ellos vaticinaban que el Goya iba a ser para mí. Me hacía mucha gracia. Como son tres por la misma película, creen que los votos se van a repartir y que yo los tengo ganados. Los Goya no son una ciencia exacta”, ha señalado

En cualquier caso, el actor tiene claro que si consigue la estatuilla se la dedicará a su madre y a su padre ya fallecido. Asimismo, mandaría un mensaje a las nuevas generaciones: "esto es una carrera de fondo, que a veces no sale, por lo que hay que buscar alternativas. La vida es más amplia que tener un sueño".