SIO, el método definitivo para acabar con las faltas de ortografía

El burro Bruno, la vaca Viki, el gato Guille, la serpiente Siri, la hormiga Hora, el mosquito Tildín… NO. No son los personajes de un cuento. Son los animales que te ayudarán a combatir las faltas de ortografía. Porque, ¿cuántas veces te has preguntado cómo se escribe la palabra "REVELAR" o la palabra "HOJA"?

Ha llegado el momento de decir adiós a las dudas ortográficas. José Ramón García, pedagogo y experto en neurociencia, ha creado un método con el que no volverás a preguntarte si la palabra "BÚHO" va con "h" intercalada o sin "h".

Este método se llama SIO, o lo que es lo mismo, Sistema de Inteligencia Ortográfica. Está basado en un código visual que dota de vida a las letras que más dificultad entrañan. Parece un juego de niños, pero no lo es. Porque en realidad oculta un programa mental.

Las faltas de ortografía son el calvario de los estudiantes, aunque también de los más mayores. ¿Por qué cometemos tantas faltas? ¿Es cierto que aquellos que leen más tienen menos? Nos lo cuenta José Ramón García: "Realmente es cierto que un buen lector tiene más facilidades para corregir su ortografía. Sin embargo, nosotros hemos encontrado a lo largo de 25 años a personas que eran grandísimos lectores, gente con varias carreras, y seguían manteniendo problemas con la ortografía".

"Lo que va a determinar la facilidad para la corrección de la ortografía va a estar en el sistema de procesamiento predominante en nuestro cerebro. Para una persona que memoriza de forma visual, la ortografía le va a resultar sencillo. No obstante, aquellas que son sensitivas o auditivas van a arrastrar esos problemas en mayor o menos medida a lo largo de su vida", explica el experto.

Además, nos da más detalles sobre este sistema: "Se fundamenta en dos aspectos. A nuestra mente le gustan las cosas vivas, entonces lo que es la grafía de una palabra no tiene un significado especial para nuestro cerebro. Entonces lo que hacemos es darle vida a esas letras que entrañan dificultades ortográficas. Por otro lado, la mente funciona en base a sinapsis neuronales, si se le generan estructuras al cerebro, este funciona con altas capacidades".