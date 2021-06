Clara Grima: "Me apena pensar que hay gente a la que se le haya cerrado la puerta de un museo tan bonito como el de las matemáticas"

Esta semana, miles de estudiantes han recibido con alegría o con tristeza las notas de la EBAU 2021, la selectividad. Ahora es el momento de elegir carrera con un ojo puesto en la nota de corte, pero también es el momento de dejar atrás ciertas asignaturas comunes del colegio y del instituto que los alumnos no volverán a cursar durante su etapa universitaria. ¿Qué materia no echarán de menos los chavales?

Una de ellas es matemáticas. El quebradero de cabeza para muchos alumnos. Esa asignatura que a muchos se les atraganta y que tanta mala fama tiene. Pero ¿se pueden hacer divertidas y entretenidas las matemáticas?

Lo cierto es que sí. Clara Grima lo ha conseguido, y le han dado premios por ello. A ella siempre le han gustado las matemáticas y aunque tuvo un flechazo con la filosofía, decidió irse por el camino de los números. Es doctora en matemáticas por la Universidad de Sevilla, donde imparte esta asignatura. Una materia que lleva años divulgando en libros, artículos en prensa, en plataformas como Naukas, en la televisión.

Por si fuera poco, Clara Grima, junto a otros investigadores, tiene el honor de haber descubierto una nueva forma geométrica: el escutoide.

Clara Grima lamenta que haya tanta gente a la que se le haya "cerrado la puerta de un museo tan bonito como son las matemáticas" y que piensen que "no las necesitan".

Las matemáticas, condenadas socialmente

La doctora cuenta cuáles son algunos de los problemas a la hora de aprender matemáticas: “Una de las causas de que la gente crea que no les gusta las matemáticas es que se las ha asociado con hacer cuentas. Pero esto no tiene nada que ver. Es verdad que tenemos que hacer cuentas, pero por ejemplo un cocinero hace muchas más. Yo me dedico a pensar, a investigar. Hacer matemáticas es hacer muchas letras, en el sentido de que tienes que entender muy bien el problema".

"El problema que tenemos con nuestros estudiantes con las matemáticas es que como no saben leer bien, no entienden los problemas que se les está planteando y no sabe qué tiene que hacer", señala Grima.

Además, dice que este rechazo a las matemáticas se debe, en cierta parte, a la sociedad: "Que no te gusten las matemáticas es uno de los requisitos para ser parte del grupo".

Otro motivo podría ser la forma en la que se enseñan. Clara sostiene que es posible, pero asegura que hay muchos maestros que luchan por mejorar este aspecto. "Lo intentan y trabajan muchísimo, incluso más que los divulgadores", dice. "Por mucho que tú tengas métodos bueno, si entran en un aula con 30 alumnos, cada uno de su padre y de su madre, con distintas actitudes, ahí no se puede hacer nada", manifiesta.