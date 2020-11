Rozalén: "Muchas mujeres tienen el peso de ser eternamente jóvenes, cuando en las arrugas hay mucha belleza y sabiduría"

'El árbol y el bosque' es el nuevo disco que Rozalén acaba de publicar y cuyo título juega con la metáfora. "Yo soy el árbol y el bosque sois todos vosotros - dice la cantante -. Ahora me toca mirar para dentro, cuestionarme cosas y toca quererse mucho porque nadie da lo que no tiene: Si uno no se ama es incapaz de amar".

"Las cicatrices cuentan historias"

Una de las canciones de su nuevo álbum es 'El paso del tiempo', la "más funky" y en la que la artista de 34 años hace una "oda" a la vida. "Celebro que cumplo años, que estoy llena de vida, que tengo canas, que me salen arrugas... Observo que muchas mujeres tienen el peso de ser eternamente jóvenes y a mí me parece que en las arrugas hay mucha belleza y sabiduría".

Según cuenta Rozalén es una forma de "aceptarlo" y de "celebrarlo": "A mí me parece maravilloso mirarlo así porque al final las cicatrices que tengo cuentan una historia".

'Aves enjauladas' nace en mitad del confinamiento y es la que cierra este nuevo disco. La cantante reconoce que la principio "no quería incluirla", pero que "ahora sí que me parece bien que cierre este disco porque cuenta en qué momento ha nacido y es una lección para terminar ese viaje interior".