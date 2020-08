Icíar Bollaín: "Contar una historia de este tipo en tono de comedia llega más lejos, emociona igual y entra mejor"

Rosa es la mítica mujer "cuidadora" que "le cae todo encima y no sabe decir que no". Así es como describe Icíar Bollaín a la protagonista de su nueva película, 'La boda de Rosa'. Pero como le ha podido pasar a muchas mujeres, y a muchos hombres, Rosa vislumbra un punto de inflexión y se dice "si no me pongo en algún momento a pensar en mí no lo voy a hacer nunca".

De esta manera, decide emprender una nueva vida abriendo el taller de su madre y, para consumar esta decisión, decide casarse consigo misma. "Nos apreció divertido y una idea un poco absurda y extraña coger el matrimonio convencional y convertirlo en un compromiso con uno mismo", algo que, explica la directora, "esconde un tema muy importante que es el de la autoestima, quererse, respetarse y el de hacerse caso, en definitiva".

El objetivo de la película, cuenta Bollaín, es hablar de "cosas que son serias e importantes", pero sin perder esa "alegría", con "humor y tranquilidad". Porque después de que Rosa de "el golpe en la mesa", "obliga" al resto de sus familiares a "parar un momento" y "reconducirse".

Bollaín cree que cuando alguien está mal "escuchar es muy importante, pero dar consejos es arriesgado". "Algunas veces no te están pidiendo consejos realmente, yo creo que solamente con que alguien te escuche ya te está ayudando", dice la directora. Y es que ha tenido que buscar el "equilibrio" a la hora de hacer esta película, porque aunque se tratan temas serios, ella opina que contar una historia de este tipo en tono de comedia "llega más lejos, emociona igual y entra mejor".