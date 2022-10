Psicosis ante la llegada del frío: Se dispara la venta de estufas y pellets por el encarecimiento de la energía

Ante la llegada el invierno y el frío, el encarecimiento de la luz y el gas ha puesto en alerta a todas las familias. Los altos precios y el temor a la falta de suministro ha disparado las ventas de productos alternativos para calentar el hogar.

El auge de las chimeneas y estufas se ha consolidado y sus ventas han aumentado un 30% sus ventas en los seis primeros meses del año.

La venta de leña y pellets también se ha incrementado provocando una subida de precios. Esto no solo está ocurriendo en España. En Francia, el precio de los pellets se ha duplicado. En Rumanía se ha puesto tope al precio de la leña durante los próximos seis meses, y en Hungría se ha limitado la exportación de este producto debido a la crisis energética. ¿Qué está ocurriendo?

¿Por qué se ha disparado la venta de pellets y estufas?

Paloma Oliver, responsable de 'Leñas Oliver' explica en 'Por fin no es lunes' que este año "la campaña se ha adelantado al mes de agosto": "a finales de este mes tuvimos un aumento de las ventas de un 40%".

Paloma señala que, aunque el precio de estos productos (pellets y leña) sí está subiendo, su incremento no es comparable al que ha sufrido el precio del gas o la luz. "Usando leña se consigue un ahorro del 30%".

Sobre si prevén escasez de leña este invierno, Paloma asegura que no, ya que han estado almacenando estos meses. Sin embargo, explica que el pellet "está llegando con cuentagotas". No obstante, no esperan escasez de este producto.

Por su parte, Carlos Oliván, presidente de la Asociación de Fabricantes de estufas, chimeneas y cocinas, aprecia "un aumento exponencial de la demanda entre agosto y septiembre" y explica que lo normal es que "la temporada alta de equipos empiece en octubre".

"No sabemos si se trata de una anticipación de la demanda o si hay más usuarios interesados en este tipo de productos", señala. Pero todo indica que "en España la gente está optando cada vez más por fuentes alternativa por si se producen cortes de suministro".