El príncipe Harry saca los trapos sucios de la familia real británica

Desde que en 2020 los Duques de Sussex tomaran la decisión de separarse de la familia real británica, no han parado de hablar de ellos mismos. Sus apariciones en televisión han sido constantes. Todos recordamos las declaraciones explosivas en la entrevista realizada con Oprah Winfrey o sus últimas confesiones con Anderson Cooper. El malestar es evidente en la pareja, que se ha desquitado sacando todos los trapos sucios de la familia. Y lo ha hecho por todos los medios posibles. Entre los últimos, el príncipe Harry cuenta toda la verdad. ¿Estarán Harry y Meghan siguiendo la estela de lo que le hubiese gustado hacer a su madre? ¿Hubiese actuado Diana de Gales de la misma manera ante la presión familiar y mediática?

En Por fin no es lunes hablamos con Emma Roig, colaboradora de Vanity Fair en Inglaterra, que asegura que la reacción del príncipe Harry es "la reacción de un hombre que se siente arrinconado" por el tratamiento que ha recibido en el palacio. "No hay nada más peligroso que alguien que se siente humillado como el príncipe Harry". Por eso, "no para de lanzar dardos desde California y eso que su padre, el rey Carlos III, todavía no ha sido coronado, pero ya tiene que lidiar con este tipo de problemas". La popularidad del príncipe Harry no ha parado de descender en los últimos tiempos. Según las últimas encuestas, el 64% de los británicos tiene una visión negativa de Harry"