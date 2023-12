Pilar Guerra, directora de 'Destino Vera': "Nuestras playas también son de invierno"

La gran final de la XX edición del Circuito Nacional de Golf Onda Cero la estamos celebrando en un enclave privilegiado de la Costa del Levante almeriense, Vera (Almería).

Consolidada como destino turístico con más de mil horas de sol al año, cuenta con extensas playas de fina y dorada arena, caracterizadas por ser una gran reserva natural que se ha hecho hueco entre los enclaves naturistas de Europa. Además de su gran patrimonio monumental, su interés arqueológico y por supuesto su gastronomía, que hacen de Vera un destino muy apetecible.

Las playas de Vera también son para el invierno

Hasta aquí nos lo sabemos casi todo de Vera y un año más lo estamos comprobando. Pero este diciembre es cierto que nos hemos dado cuenta de algo nuevo: que estas playas son también playas de invierno. Y que existe toda una economía alrededor del mar.

Pilar Guerra, directora de 'Destino Vera', promoción y desarrollo de Vera explica en 'Por fin no es lunes' que Vera no cierra en todo el año, ya que se puede disfrutar siempre del sol y de la buena temperatura: "Tenemos maravillosas playas que no sólo disfrutamos en verano, también en invierno. Hemos hecho ver a la gente la clemencia de nuestro clima, ese sol y el beneficio que nos da el mar tanto para el cuerpo como la mente".

¿Qué es la Economía Azul?

Vera también apuesta por la economía que surge del mar, la Economía Azul. Pilar explica que en 2020, la Comunidad Económica Europea trazó la estrategia de la Economía Azul y el primer territorio que le cogió el guante fue la Junta de Andalucía, que creó una Consejería de Sostenibilidad, Medioambiente y Economía Azul, que está trazando una estrategia: "Y en línea con eso, nosotros en Vera empezamos a trabajar sobre turismo azul".

Pero, ¿qué es el turismo azul? "Es un tipo de turismo que crece desde la sostenibilidad, accesibilidad y calidad", turistas que quieren conocer un lugar, pero que también se preguntan cómo de sostenible es y se preocupan por esa actividad que se genera alrededor del mar: "Es una respuesta a la transformación de ese turismo de sol y playa. Es el tipo de economía que más aportación está teniendo al PIB de muchos países".