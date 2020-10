Philippe Jaroussky: "La voz es un milagro, te da la oportunidad de exprimir tus sentimientos con la palabra"

En 'Por fin no es lunes' hablamos con Philippe Jaroussky, uno de los principales contratenores del panorama internacional y que mañana estrena en el Teatro Real de Madrid 'Viva Vivaldi', un espectáculo que se tuvo que aplazar por la crisis del Covid.

Philippe Jaroussky, estudió violín, piano, armonía y contrapunto en el conservatorio de Versalles y posteriormente comenzó sus estudios de canto con Nicole Fallien y en el Departamento de Música.

Y actualmente es uno de los principales contratenores del panorama internacional.

El contratenor dice que siempre se ha sentido mejor cantando en agudos, aunque reconoce no haber comenzado a cantar tan joven, siendo ya mayor de edad. "Ahora no me puedo imaginar que voy a cantar en distintas salas del mundo", señala Jaroussky.

"La voz es un milagro, te da la oportunidad como ser humano de exprimir tus sentimientos con la palabra. Naturalmente el canto es un esfuerzo un poquito más grande y hay una parte de misterio en las cuerdas vocales", comenta.

Jaroussky dice que "hace 10 años no teníamos la variedad de contratenores con grandes agudos y una voz muy potente", a lo que se refiere como la "nueva escuela" a la que él mismo contribuye con la formación de nuevos contratenores.

Acaba de publicar su último disco, 'La vanità del mondo', y mañana estará en el Teatro Real de Madrid con 'Viva Vivaldi', que tuvo que aplazar debido al Estado de Alarma declarado en España y cuyo concierto estaba previsto para el 25 de mayo.

"Estoy convencido de que las medidas adaptadas por las salas de espectáculos garantizan la seguridad de los espectadores", dice el artista, aunque reconoce que vive desde marzo con "el miedo del virus", pero que a pesar de que "el arte y la cultura no sean algo vital, es indispensable para construir una sociedad".