Ourense vive la ola de calor con restricciones de agua en algunos municipios

En Ourense llevan una semana aguantando 42º, 43º y hasta 44º, algo que no habían visto nunca. Hasta tal punto que hay restricciones de agua. Dos vecinas de Ourense que nos cuentan cómo están viviendo este calor tan asfixiante.

La segunda ola de calor en España está dejando máximas por encima de los 40º en toda España. Temperaturas que son habituales en ciudades como Sevilla o Córdoba. Pero ¿qué pasa si nos quedamos en Ourense? Esta semana han alcanzado los 45º, según MeteoGalicia y llevan varios días en alerta roja. Se ha visto cómo el termómetro de una parada de autobuses marcaba 40º. De hecho, algunos municipios como Porquera, Filgueira o San Mamede están teniendo problemas de acceso al agua.

¿Y cómo se enfrenta a esta situación un gallego? Rosa Pardo trabaja en la heladería Puerta Real en el centro de Ourense y asegura que ella lleva muy mal el calor porque es más de frío, aunque va resistiendo: “Me quedo lo más cerca posible de las vitrinas que tenemos, pero hay que tener el aire acondicionado porque si no las vitrinas no aguantan. Yo recuerdo picos de calor, pero al final siempre aflojaba por la noche, pero ahora llevamos una semana así”.

Por su parte, Eugenia Díaz regenta la Farmacia Bella cerca del centro de Ourense. Asegura que resiste como puede el calor, pero no recuerda nada parecido en su ciudad: “En Ourense algunos días de manera puntual damos 42º, pero tantos días seguidos no es habitual. Las noches en Ourense refresca, así que puedes dormir bien y salir a una terraza, pero estos días son horribles porque las noches son a 30º. Esto me recuerda a Toledo, o Córdoba donde no corre el aire y te asfixias de ese calor”.