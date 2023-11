Nos tomamos el primer café de la mañana con Ángeles Romero la directora de la única cátedra del pan y del ceral

No nos equivocamos si decimos que el pan se ha convertido en uno de los alimentos más consumidos en buena parte del mundo. En España no hay mesa que se precie que no incluya una buena selección de panes, ya sea de espelta, de avena, de trigo, de centeno o de maíz.

Aunque eso sí ni todos los panes tienen las mismas propiedades ni todos son igual de saludables. ¿Cuál es entonces el más recomendable? En el campus universitario de Lugo velan porque el pan sea fiel así mismo. Allí, en la Universidad de Santiago de Compostela se estableció en 2016 la única cátedra del pan y del cereal de España. Frente a los ultracongelados de horneado rápido, apuestan por el viejo pan de fermentación lenta.