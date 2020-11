Los Morancos: "En casa nos enseñaron a arrimar el hombro, pues en eso estamos"

"Todo lo que ha pasado en este país ha sido un desfase", asegura el dúo cómico. Y 'Desfase' se llama su nuevo espectáculo donde los Morancos desgranan la actualidad marcada por la pandemia del coronavirus en clave de humor.

Este viernes estrenaron su espectáculo en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid y estarán en la capital hasta el 20 de diciembre. Por 'El Desfase' pasan personajes como Fernando Simón, Pablo Iglesias, Corinna y por supuesto, Antonia y Omaíta.

Dejando a un lado el humor, los Morancos valoran la gestión de la pandemia por parte de los políticos y consideran que estamos en un momento "en el que todos deberían arrimar el hombro": "No se puede consentir como se está organizando esto".

Políticamente creen que el público no puede situarlos a "izquierda o derecha", y así lo demuestran en sus vídeos y su nuevo espectáculo: "Les damos a todos; no dejamos títere con cabeza".

En los últimos tiempos, Youtube ha sido la plataforma elegida por los cómicos para dar a conocer sus 'sketchs'. Desde Fernando Simón a Pablo Iglesias, los Morancos han hablado de muchas de las figuras políticas de más actualidad, parodiando la realidad que vivimos.

Sobre Youtube aseguran que les ha traído un público que no tenían antes. "La gente joven viene al teatro. Antes no nos tenían en su agenda y ahora nos ven". Consideran que los jóvenes "ya no ven la televisión" y se decantan más por "las redes sociales".