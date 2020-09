Marcelo, vecino de Fuenlabrada: "El principal problema es que no se obedecen las normas"

El vecino del barrio de Cuzo, en Fuenlabrada, insiste en 'Por fin no es lunes' en que el "principal problema" del aumento de casos es que los ciudadanos no obedecen las normas.

Marcelo García es vecino del barrio de Cuzco, en Fuenlabrada, una de las 37 zonas del sur de Madrid en las que a partir del lunes entrarán en vigor las nuevas restricciones anunciadas por la Comunidad de Madrid para reducir la incidencia del virus en estos lugares más afectados.

En este barrio se han repartido más de 100.000 mascarillas y, aún así, para Marcelo García el problema es de "base", ya que "la gente no es consciente de que la prevención por parte de ellos, la autoprotección, es lo más importante" y no "echar las culpas a los demás".

El vecino de Cuzco critica que falta "responsabilidad" por parte de la gente: "Lo que no podemos hacer es ir a bares y terrazas y abarrotarlas". Asimismo, opina que si se siguieran "unas normas básicas", se podrían evitar muchas cosas.

Por otra parte, Marcelo García lamenta que "hay cada vez más gente que es negacionista y que incumple" las normas, a lo que añade: "No podemos tener un policía detrás de cada uno". En este sentido, explica que si la gente "no pone de su parte" no se podrá controla la epidemia.