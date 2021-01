Mar Muñiz: "Nadie quiere ser el padre chungo"

Ser padres no es fácil. Ser hijos tampoco, pero una cosa queda clara según pasan los años: ahora que eres padre o madre, te das cuenta de que tus padres tenían razón en todo. Y si en algo no tenían razón, es que no ha pasado tiempo suficiente para darte cuenta.

Mar Muñiz, autora de 'Mientras vivas en esta casa y otras frases de tu madre que juraste no decir' recoge en su libro frases de madre y recopila diversas situaciones en las que todos aquellos que tienen un hijo pueden sentirse identificados.

La escritora explica que es un "homenaje a esa pedagogía que aplicaban con nosotros nuestros padres". "Me he defraudado a mi misma cuarenta veces y he dicho frases que suenan terribles", dice.

Por ejemplo, Muñiz destaca una situación muy común entre padres e hijos: "Cuando estamos en público los niños lo saben y lo aprovechan. Nosotros queremos aparentar que tomamos muchísimas infusiones y que dialogamos todo. Nadie quiere ser el padre chungo". Asimismo, comenta que las fiestas de pijamas de los hijos hay que "erradicarlas".