Manu Sánchez, tras anunciar que padece cáncer: "Si es por actitud podemos dar por curado esto en muy poquito"

Manu Sánchez, humorista y presentador, ha anunciado que padece cáncer testicular. Presenta 'tierra de talento' en Canal Sur y en esa misma cadena junto a Juan y Medio comunicó esta noticia. "Estoy digiriendo tanto cariño, es emotivo ver que hay tanta gente al otro lado que me quiere hacer esto más fácil", asegura en Por Fin No es Lunes.

Lo ha comunicado de "la forma más natural y normalizada posible". Ha querido normalizar y que esto "es mucho más habitual, por desgracia, de lo que vemos". Revela que cuando él recibió la noticia lo primero que se le vino a la cabeza son "las referencias de la gente que se nos ha ido. Sentí un frío absoluto. Los resultados iban a llegar 10 días después pero llegó con nombres y apellidos. Cáncer testicular con metástasis en los ganglios. Me pilló en el aparcamiento del teatro dónde hacemos 'Tierra de talento'. Tras conocerlo se fue al teatro y se puso la chaqueta más colorida que tenía: "Lo necesitaba, fue una forma terapéutica de encajarlo. Es algo que te roba la vida, te planteas todo de otra manera".

Quiere agradecer a "toda la gente que me cuenta su experiencia. Solo tenía referencias de los que se habían ido pero son muy pocos con los que ha superado el cáncer. Es positivo también contar la de gente que se ha curado". Esa mala noticia la recibió poco antes de tener a su segunda hija: "Yo no le robo la felicidad de la llegada de mi hija, esto lo cuento más adelante", así se planteó la forma de contarlo. Y al tener esas dos noticias ha podido comparar: "La alegría se come a la tristeza de calle. La actitud y estar positivo ayuda, si es por actitud podemos dar por curado esto en muy poquito. Es una coincidencia que ahora veo positiva".

"El dolor de espalda insoportable que he soportado durante meses era indicador. La doctora me dijo que el dolor de espalda sin causa aparente en hombres entre 15 a 40 años indica cáncer testicular. Los ganglios toquetean los nervios. Lo primero fue sacar el testículo porque no responden a la quimio. Es solo estético y con uno vamos tirando bien. Ahora estamos con la quimio para arreglar el estropicio en los ganglios", cuenta sobre el proceso.

Humorista de profesión tiene claro que el humor le está ayudando mucho: "No te lo imaginas. Con un huevo menos imagina los memes que me llegan"