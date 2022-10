Luz Gabás: "De alguna manera, la novela me sirvió para continuar hacia delante"

Luz Gabás, bajo el pseudónimo Hoja de fresno, es la ganadora del Premio Planeta 2022, que se ha entregado este sábado en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona.

De entre las 846 novelas presentadas al galardón, la ganadora ha sido 'Lejos de Luisiana', una novela histórica que transcurre en el "enorme territorio que España tenía en el corazón de Norteamérica en el siglo XVIII". En ella, habla del papel de España en la Guerra de la independencia de Estados Unidos y se trata de una historia de "amor inquebrantable, de amistad, lealtad, sufrimiento y esperanza".

La experiencia de escribirla en plena pandemia y confinamiento

La novela la tenía pensada desde hace años -de hecho, en 2018 fue cuando empezó con la documentación-, pero el grueso de la redacción coincidió con la pandemia de Covid-19 y el confinamiento iniciado en marzo de 2020. Por ello, la escritora reconoce que experimentó una especie de "shock inicial", que podría entrar dentro del "miedo colectivo" que todos tuvimos y en el se planteó, al igual que muchas personas, "para qué tanto esfuerzo si vamos a morir".

No obstante, asegura que cuando empezó a escribir y a comprobar que la época en la que sucede la novela es también de incertidumbre, enfermedad y guerra, le sirvió para no perder la perspectiva y ver que en el pasado también hubo tiempos muy duros y complicados de los que finalmente se salió: "De alguna manera, la novela también me sirvió para continuar yo hacia delante".

Por qué está ambientada en Luisiana

Porque encontró muchas similitudes con nuestra historia. Luisiana perteneció a España durante 40 años y es una época de la que se sabe muy poco, "nadie sabía que el corazón de América pertenecía a España y que hubo españoles que tomaron posesión del territorio, llevaron sus costumbres, leyes y luego todo eso desapareció".

"En ese contexto de colonos, criollos, esclavos, indios, jesuitas, misioneros, comerciantes, etc, se me fue la cabeza y quise reflejar todo eso con unos personajes potentes, con unos viajes físicos y emocionales muy intensos. Y me salió este novelón", explica.

"Mi padre estaría muy orgulloso"

Asegura que en el momento de recibir el premio, lo agradeció a la gente a la que se lo tenía que agradecer, pero que se acordó muchísimo de su padre, ya que gracias a él escribió 'Palmeras en la nieve', "y ese fue el comienzo de todo porque él vivió esa experiencia de Guinea. Pensé, estaría muy orgulloso".