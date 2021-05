Luis Cayo, sobre la eliminación del término 'disminuido' de la Constitución: "Hemos conseguido un avance que no deja de hacer mejor nuestra vida en comunidad"

Disminuidos, inválidos, discapacitados, minusválidos… son algunas de las palabras que durante años hemos utilizado para referirnos a las personas con discapacidad. Una terminología que debemos desterrar de nuestro vocabulario.

Esta semana el Gobierno ha dado un paso adelante en este sentido. El Consejo de Ministros ha aprobado un Anteproyecto de Ley para la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido' y sustituirlo por el de 'persona con discapacidad'.

Este cambio permitirá que el colectivo pueda participar en la sociedad en igualdad de condiciones, como el resto de los ciudadanos.

El colectivo, formado por más de tres millones de personas, ha calificado de histórico este día de la reforma que ahora pasará a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.

Un hito histórico

Luis Cayo es presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Nos explica qué supone este cambio: "Es un hito histórico. Es la primera reforma social de la Constitución Española, que en más de cuatro décadas de vigencia solo ha tenido dos. Abrimos la puerta a una Constitución con rostro más social de la mano de las personas con discapacidad".

Luis Cayo indica que son "una minoría discreta y aislada": "Nuestras grandes noticias a veces no trascienden, pero hoy hemos conseguido un avance que no deja de hacer mejor nuestra vida en comunidad".

La importancia del lenguaje

Llevan una década luchando para conseguir dar este paso. "La terminología y el lenguaje nos constituyen. En las palabras podemos reflejar e imprimir lo mejor del ser humano", comenta. Por ello, Cayo nos dice los motivos por los que el término 'discapacitado' no se debe emplear: "La discapacidad es una característica y un rasgo más de la persona. Tenemos que enfatizar en la persona, somos hombres y mujeres. Podemos tener una característica, pero eso no puede ser lo que nos condicione o que se nos perciba solo en función de esa realidad parcial".

"El lenguaje es importante porque una persona con discapacidad ha venido escuchando términos para referirse a ella que no son buenos y siempre señalan el déficit, la carencia, el problema… Eso termina interiorizándose no solo en el lenguaje popular, sino en el lenguaje jurídico y las leyes. Esto crea una especie de entorno hostil, que hace dudar a la persona con discapacidad de todas sus potencialidades y que la pone en cuestión cuando no debería ser así", afirma Cayo.

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad insiste en que ellos son unos ciudadanos y ciudadanas más que quiere participar, pero que simplemente necesitan ciertos apoyos. "Lo que nos gustaría es que la discapacidad terminara desapareciendo y que fuera un rasgo más, pero sin condicionar nuestra vida", declara.