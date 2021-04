David Aguilar: "No me gusta hablar de discapacidad porque se cataloga a una persona de ser menos capaz de algo"

Todo empezó con un barco. Un barco especial, que estaba esperando a que un niño de nueve años subiera a bordo, para zarpar camino a sus sueños. Ese grumete se llamaba David Aguilar y tenía un capitán, su padre, Ferrán, que en cubierta nunca dejó de cantar contra viento y marea por él.

Este barco en realidad no llegó a construirse, pero trajo las piezas de LEGO que David unió con un alambre, cinta americana, la correa de un llavero y las partes de un robot para construir un brazo, su brazo. Y es que no siempre tenemos que seguir las instrucciones para que algo flote.

Aquel proyecto de barco le lleva a Hong Kong, Dinamarca, Houston, Brasil, México, París. Incluso se gana un puesto en el Guinness World Records. Así, David se convierte en un superhéroe y lucha contra todos los que un día le hirieron, asumiendo su identidad bajo el nombre de 'Hand Solo'.

Traducido, una sola mano, ya se puede intuir el sentido del humor que ha sabido desarrollar nuestro protagonista andorrano. Aquel barco fue solo el comienzo de todo.

David Aguilar nos cuenta su historia: "Mis padres llevaban unos cuatro o cinco años comprándome legos. Me gustaba mucho construir cosas con cualquier juguete. Vieron que, gracias a estas manualidades, conseguía destreza en la mano izquierda y así podía adaptarme mejor a las situaciones de la vida cotidiana. Conseguí entender cómo juntar piezas y a los nueve años hice una prótesis con las piezas, alambre, cita americana y otros materiales".

Con 11 años los médicos los médicos dieron con su caso, el grado más severo del Síndrome de Poland. Esto supone carecer de músculo pectoral, de su antebrazo y mano derechos.

A David no le gusta hablar de discapacidad, si no de capacidades diferentes: "De esa forma se cataloga a una persona de que es menos capaz de algo o de minusválido. Estas palabras casi me parecen un insulto".

Su infancia y adolescencia fueron complicadas: "Sufrí bastante bullying por parte de compañeros de mi curso y de cursos mayores. Pero esto ha hecho que esté aquí ahora, que sea tan duro y que haya hecho las prótesis".